Airlines Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Aktienkurs der Fluggesellschaften wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors um 23,07 Prozent übertroffen, was einem Unterschied von mehr als 14 Prozent entspricht. Die Rendite der Fluggesellschaften in den letzten 12 Monaten liegt bei 21,66 Prozent, wobei die Airlines-Aktie um 1,41 Prozent darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Einschätzung der Analysten für die Airlines-Aktie als "Neutral" angesehen. Die aktuellen Bewertungen der Analysten zeigen 2 positive, 3 neutrale und 0 negative Einschätzungen. Es gab keine neuen Analystenupdates in Bezug auf Airlines im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 190 GBP, was einer erwarteten Performance von 22,58 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 155 GBP liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Redaktion.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben Einblicke in die Stimmungen und Einschätzungen der Anleger bezüglich Airlines. In den letzten zwei Wochen überwiegen dabei die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum vier Handelssignale identifiziert, davon 0 positiv und 4 negativ. Auf Basis dieser Beobachtungen wird die Aktie von Airlines als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schneidet Airlines mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften (7,92 %) schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.