Airlines Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse der Airlines-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 155,12 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 147 GBP liegt jedoch deutlich darunter, mit einem Unterschied von -5,23 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (153,08 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,97 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Airlines-Aktie im Netz schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Airlines-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +13,86 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit 20,07 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysten sind in ihrer Einschätzung uneinig, wobei es 2 Kauf-, 3 Halte- und keine Verkaufsempfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Airlines-Aktie liegt bei 190 GBP, was einer erwarteten Entwicklung von 29,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einem abschließenden Rating von "Gut" basierend auf der Analyse der Experten.

