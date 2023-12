Airlines Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Einschätzung einer Aktie hängt nicht nur von harten Faktoren ab, sondern auch von Sentiment und Buzz, also der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Airlines zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war jedoch in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Airlines-Aktie bei 154,13 GBP verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 155,9 GBP aus dem Handel, was einen Abstand von +1,15 Prozent bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage führt zu einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

Die Meinungen der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, ergeben insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, da 2 Buc, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Airlines liegt bei 190 GBP, was einer Entwicklung von +21,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung basierend auf der Analysten-Untersuchung.