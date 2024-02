Airlines Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Analystenmeinung zur Airlines-Aktie wird als "Neutral" eingeschätzt, basierend auf langfristigen Bewertungen von 2 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 190 GBP, was einer potenziellen Performance von 29,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese derzeit 0 Prozent, was 7,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Airlines-Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 4,16 insgesamt 67 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 12,51. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Analyse als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, wobei zuletzt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Airlines diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen zudem überwiegend "Schlecht"-Signale, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.