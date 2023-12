Airlines Aktie: Ruhig bleiben!

Der Aktienkurs der Airlines-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 23,07 Prozent erzielt, was um mehr als 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Fluggesellschaften verzeichneten eine mittlere Rendite von 20,74 Prozent, wobei Airlines mit 2,33 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In Bezug auf Airlines wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, und die Stimmung hat sich in den letzten ein bis zwei Tagen nicht verbessert. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu den Airlines abgegeben, was zu einer durchschnittlichen "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 190 GBP, was eine potenzielle Steigerung von 20,44 Prozent darstellt und somit eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Airlines-Aktie zeigt in den letzten 7 und 25 Tagen eine "Neutral"-Bewertung, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder über- noch unterkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher laut RSI eine "Neutral"-Bewertung für Airlines.