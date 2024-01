Airlines Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Aktienkurs der Airlines hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance des Industriesektors im letzten Jahr sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 23,07 Prozent liegt er um mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "FluggeSchlechtschaften"-Branche, die eine mittlere Rendite von 14,67 Prozent aufweist, liegt der Airlines-Sektor mit 8,39 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Airlines liegt derzeit bei 4,49 Euro, was 63 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert von 12 in der "FluggeSchlechtschaften"-Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Airlines. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2-mal die Einschätzung "Gut", 3-mal "Neutral" und kein Mal "Schlecht" für die Airlines abgegeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 31,62 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 190 GBP festgelegt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten führt.