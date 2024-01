Airlines Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten ihre Einschätzung für die Airlines abgegeben, wobei sie 2 Mal eine positive Bewertung und 3 Mal eine neutrale Bewertung vergeben haben. Es wurde jedoch kein negatives Rating vergeben, was dem Titel langfristig ein neutrales Rating von institutioneller Seite einbringt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Airlines aus dem letzten Monat vor, aber die Analysten haben den aktuellen Kurs der Aktie auf 144,35 GBP bewertet. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 31,62 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 190 GBP festgelegt. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet, und insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Airlines-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 23,07 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "FluggeSchlechtschaften"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 14,67 Prozent hatte, liegt die Airlines-Aktie sogar um 8,39 Prozent darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Airlines-Aktie derzeit bei 4,49, was 63 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. In der "FluggeSchlechtschaften"-Branche liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 12, was darauf hindeutet, dass die Airlines-Aktie unterbewertet ist und daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf die Dividende hat die Airlines-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "FluggeSchlechtschaften"-Branche hat eine Dividendenrendite von 7,91 Prozent, was zu einer Differenz von -7,91 Prozent zur Airlines-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.

