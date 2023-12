Airlines Aktie: Ist es vollbracht?

Die Analysten bewerten die Airlines-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 190 GBP hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 20,1 Prozent. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Airlines eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Airlines beträgt 45,53, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,74, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist positiv für die Aktie von Airlines. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und auch die Diskussionen in den vergangenen Tagen drehten sich hauptsächlich um positive Themen. Allerdings wurden auch "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum starke positive oder negative Ausschläge für Airlines in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.