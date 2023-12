Airlines Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Airlines-Aktie beträgt der RSI-Wert aktuell 41,85, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des Signals. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 46, was auch als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung des RSI für die Airlines-Aktie.

Im Vergleich zur Branche "Fluggesellschaften" erzielte die Airlines-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,46 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -7,5 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um 19,96 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Airlines-Aktie jedoch um 6,52 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage der Airlines-Aktie festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Airlines-Aktie sind 2 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen neutralen Rating. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 190 GBP, was darauf hinweist, dass die Aktie um 19,12 Prozent steigen könnte. Basierend darauf erhält die Aktie eine gute Empfehlung von den Analysten und somit insgesamt ein "Gut"-Rating.