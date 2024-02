Airlines Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Im vergangenen Jahr haben Analysten den Airlines-Titel zweimal als gut, dreimal als neutral und keinmal als schlecht bewertet. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "neutral" eingestuft. Es liegen keine neuen Bewertungen von Analysten vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 146 GBP erwarten sie eine Entwicklung von 30,14 Prozent und ein mittleres Kursziel von 190 GBP. Dies wird als positive Bewertung angesehen, und insgesamt erhält der Titel daher von institutionellen Analysten die Stufe "gut".

Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was 7,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Deshalb erhält die Airlines-Aktie von der Redaktion eine "schlecht" Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite wird durch die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Airlines-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,52 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Fluggesellschaftsbranche im Durchschnitt um 5,96 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -16,47 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Industriesektor liegt die Rendite um 13,33 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt und daher zu einer "schlecht" Bewertung in dieser Kategorie führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die Airlines-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anlegerstimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "gut". Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab jedoch auch 2 negative Signale, weshalb die Messung der Anlegerstimmung insgesamt zu einer "gut" Einstufung führt.