Airlines Aktie: Einfach nur noch schlecht!

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten für die Airlines Aktie 2-mal die Einschätzung Gut, 3-mal die Einschätzung Neutral und 0-mal das Rating Schlecht vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Airlines. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 29,56 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 190 GBP, basierend auf dem aktuellen Kurs von 146,65 GBP. Diese Entwicklung wird als "Gut" bewertet, sodass die Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut" ergibt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Airlines Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Daher erreicht die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut". Jedoch wurden auch 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Airlines Aktie eine Rendite von -10,52 Prozent, was 12,84 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 6,56 Prozent, und Airlines liegt aktuell 17,08 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenausschüttung der Airlines liegt derzeit 7,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.