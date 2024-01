Airlines Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Airlines-Aktie beträgt derzeit 4,49, was 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" konnte die Airlines-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,07 Prozent erzielen, was 13,84 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "FluggeSchlechtschaften" beträgt 19,95 Prozent, wobei Airlines aktuell 3,12 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Langfristig gesehen wird die Meinung der Analysten zur Airlines-Aktie als "Neutral" eingestuft. Es liegen insgesamt 2 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 190 GBP festgelegt, was zu einer erwarteten Performance von 24,84 Prozent führen würde. Diese Entwicklung führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Airlines in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen überwogen positive Themen in den Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigten sich in der Analyse auch 4 negative und 0 positive Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer insgesamt neutralen Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Airlines-Aktie aufgrund des KGV, der Branchenvergleiche, der Analystenmeinungen und der Anleger-Stimmung eine positive Gesamtbewertung.