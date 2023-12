Airlines Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse der Airlines-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 154,13 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 155,9 GBP liegt und somit einen Abstand von +1,15 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 151,29 GBP, was einer Differenz von +3,05 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Airlines-Aktie. Der RSI7 beträgt 55,45 und der RSI25 liegt bei 47,73, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Airlines-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 12,46 Prozent erzielt hat, was über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Allerdings liegt sie im Vergleich zur Gesamtbranche mit einer Rendite von 20,46 Prozent deutlich darunter. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.