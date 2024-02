Airlines Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Aktie von Airlines wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 4,16 insgesamt 66 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "FluggeSchlechtschaften", der 12,39 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Airlines-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 155,07 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 143,8 GBP deutlich darunter liegt (Unterschied -7,27 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 152,29 GBP unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,57 Prozent Abweichung). Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Airlines-Aktie auf kurzfristiger Basis.

Die Anleger-Stimmung zu Airlines war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Dennoch wurden auch 2 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung führt.

Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 2 Kaufempfehlungen, 3 Halteempfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen für Airlines ausgesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Airlines liegt bei 190 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 32,13 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 143,8 GBP entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".