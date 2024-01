Airlines Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Aktie der Airlines wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen eingehend analysiert und bewertet. Dabei ergaben sich 2 positive, 3 neutrale und 0 negative Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Airlines. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 190 GBP, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 154,95 GBP eine erwartete Kursentwicklung von 22,62 Prozent bedeutet. Dies wird als positive Entwicklung mit der Einstufung "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der RSI-Wert von 7,31 zeigt an, dass die Airlines derzeit überverkauft ist, was als positives Signal interpretiert wird. Der RSI25-Wert von 52 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Die Dividendenpolitik der Airlines wird kritisch betrachtet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -7,76 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Aktie durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Schwankungen, was ebenfalls zu einer neutralen Wertung führt. Insgesamt ergibt sich für die Airlines in diesem Punkt also eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt lässt die Bewertung durch die Analysten die Aktie der Airlines als "Gut" einstufen, wobei verschiedene Aspekte wie die erwartete Kursentwicklung, der RSI und die Dividendenpolitik berücksichtigt wurden.