Airgain Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Airgain als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Airgain-Aktie beträgt 47,27, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 27,11 für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus fundamentaler Sicht betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Airgain bei 62. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 46,29) ist die Aktie damit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Airgain in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Infolgedessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität für Airgain in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein zurückgehendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, weshalb Airgain auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite für Airgain beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher neutral.