Airgain Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Stimmung der Anleger bei Airgain ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die darauf hinweisen, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Airgain derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 11298,03 Prozentpunkte, was einer Differenz von 0 % gegenüber 11298,03 % entspricht. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Airgain weist hier einen Wert von 62,08 auf, der deutlich höher ist als das Branchenmittel für Elektronische Geräte und Komponenten. Das Branchen-KGV liegt bei 46,15, wodurch sich ein Abstand von 35 Prozent ergibt. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft, da sie überbewertet ist.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt -4,76 Prozent. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.