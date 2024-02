Airgain Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Aktie von Airgain weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 11298,05 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs einen Abwärtstrend signalisiert, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch eine positive Abweichung, die die Aktie als "Gut" klassifiziert. Insgesamt wird das Rating als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso hat die Intensität der Diskussionen abgenommen, was dazu führt, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. In den letzten 12 Monaten hat die Airgain-Aktie eine Performance von -47,41 % erzielt, was im Vergleich zur Branche und zum Informationstechnologie-Sektor eine Underperformance von -45,86 % bzw. 622,48 % bedeutet. Dies führt zu einem Gesamtrating als "Schlecht" in dieser Kategorie.