Airew Zealand Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die technische Analyse der Air New Zealand-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierkurs in einem Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt weist darauf hin, dass der Kurs unter beiden Durchschnittswerten liegt. Der Wert des längerfristigen Durchschnitts der letzten 200 Handelstage beträgt 0,69 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,585 AUD liegt, was einer Abweichung von -15,22 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,62 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -5,65 Prozent führt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Air New Zealand-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,94 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie kann auch einen Einfluss auf den Kurs haben. Während die meisten Kommentare und Befunde positiv waren, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 80 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis mit einem Wert von 60 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Air New Zealand-Aktie.