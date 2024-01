Airew Zealand Aktie: Alles nach Plan!

Die technische Analyse der Air New Zealand zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,595 AUD um -0,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -12,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

In Bezug auf die Dividende weist die Air New Zealand derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,83%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Air New Zealand. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) stellt ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse dar, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den 7-Tage-RSI, so beträgt dieser aktuell 28,57 Punkte, was darauf hindeutet, dass Air New Zealand momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,85, was bedeutet, dass Air New Zealand hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft und insgesamt mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

