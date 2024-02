Airew ZealandADR Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie der Air New Zealand wird derzeit anhand verschiedener Kennzahlen und Analysen bewertet. Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell weist die Air New Zealand einen RSI-Wert von 100 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird das Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Air New Zealand-Aktie wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Air New Zealand wird somit bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Air New Zealand derzeit unter dem Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,75 Prozent erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 67 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, wodurch sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.