Airew ZealandADR Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Air New Zealand-Aktie hat einen Wert von 80, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Air New Zealand.

Die technische Analyse zeigt, dass die Air New Zealand-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,69 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,585 AUD liegt, was einer Abweichung von -15,22 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt (0,62 AUD) liegt der letzte Schlusskurs mit -5,65 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird Air New Zealand daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Betrachtet man die Stimmung auf sozialen Plattformen, so ist festzustellen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung. Insgesamt muss Air New Zealand daher als "Neutral" eingestuft werden.