Airew ZealandADR Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Mit einem RSI von 40 wird die Situation der Air New Zealand als "Neutral" betrachtet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 46, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Air New Zealand-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,67 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurze 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,6 AUD nahe dem Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Air New Zealand aktuell 0 beträgt, was zu einer negativen Differenz von -5,76 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält Air New Zealand eine "Schlecht"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Air New Zealand mit einem Wert von 5,15 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 67,28. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.