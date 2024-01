Airew ZealandADR Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Air New Zealand-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,595 AUD gehandelt, was einer Abweichung von -0,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -12,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Air New Zealand gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Air New Zealand beträgt aktuell 28,57 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,85, was darauf hinweist, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Air New Zealand derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,83 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Fluggesellschaften"-Branche.