Airew ZealandADR Aktie: Finger Weg!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Air New Zealand-Aktie hat sich in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem negativen Rating beiträgt.

Die Fundamentaldaten zeigen jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Air New Zealand-Aktie bei 5 liegt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. Daher wird das Unternehmen auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Einschätzung wider, was zu einer positiven Bewertung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse ergibt jedoch ein anderes Bild, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie negativ bewertet.

Insgesamt wird die Air New Zealand-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen mit einem "Schlecht"-Rating versehen.