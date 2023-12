Airesis Aktie: Was passiert jetzt?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Airesis bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Aufgrund dieser Einschätzung wird die Aktie heute als "neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf Dividenden schüttet Airesis derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 5,68 Prozentpunkte, was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Airesis-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "gute" Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 44,36 liegt. Dies bedeutet, dass Airesis weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Tage. Daher wird das Wertpapier nach RSI-Bewertung als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "gutes" Rating für Airesis.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57,49, was 144 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 23 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe als "schlecht" bewertet wird.