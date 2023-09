Aircash-Kunden können die App jetzt auch für Geldtransfers außerhalb der SEPA-Zone nutzen

Wien/Zagreb (ots) -Die Geldmanagement-App ermöglicht ihren Nutzern nun flexible und schnelle Überweisungen in die Türkei. „Scan and Pay“ und weitere Dienstleistungen werden innerhalb der EU erweitert.Die Urlaubssaison neigt sich dem Ende zu. Die Aircash (https://aircash.eu/)-App erleichterte diesen Sommer vielen europäischen Touristen ihren Aufenthalt im Ausland. Im Alltag ist die Geldmanagement-App aber ebenso nützlich wie im Urlaub ­– das zeigen auch die neuen Dienste der App.Aircash-Vorteile jetzt auch für Türkei verfügbarÜber die Applikation kann das Geld einfach von den Benutzern verwaltet werden. Flexible Zahlungen sind damit garantiert. Bisher hat Aircash vor allem den europäischen Touristen ihre Urlaube sorgenfrei ermöglicht. Jetzt hat die mobile Geldmanagement-App ihren Service erweitert. Neben der Ausweitung der Dienstleistungen auf die EU-Länder, wird besonderes Augenmerk auf die türkische Bevölkerung gelegt.Denn Überweisungen außerhalb der Europäischen Union können mit viel Aufwand, aber auch mit versteckten Gebühren verbunden sein. Aircash bietet Personen in Österreich und Deutschland die Möglichkeit, einfach und schnell Geld in die Türkei zu überweisen – auch auf türkische IBAN. Da die Türkei nicht Teil des einheitlichen europäischen Zahlungsraumes (SEPA) ist, können Geldtransfers gewöhnlich dauern und zusätzliche Kosten verursachen. Mit der neuen Dienstleistung von Aircash sollen diese Umstände für Kunden, die Geld in die Türkei senden möchten, aber der Vergangenheit angehören.Mobile Geldbörse kann mehr als nur den Urlaub erleichternDas Leben wird immer schnelllebiger. Das spiegelt sich auch in den Bedürfnissen der Menschen wider. Aircash sorgt dafür, dass Geschwindigkeit und Flexibilität bei den eigenen Finanzen an erster Stelle stehen. Deshalb ermöglicht die mobile Geldbörse die gebührenfreie Begleichung von Rechnung über die „Scan and Pay“ Option in Österreich, Slowenien und Kroatien. Zusätzlich können mit der App verschiedene Geschenk- und Telekommunikationsgutscheine einfach und mit wenigen Klicks erworben werden.Die Kunden entscheiden, wie ihr Geld verwaltet wirdBei Aircash stehen die Bedürfnisse der Benutzer im Vordergrund. Es soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, selbst zu entscheiden, wie sie ihr Geld aufbewahren möchten. Nutzer können deshalb aus verschiedenen Möglichkeiten auswählen: die Aircash-App kann über die Bankkarte, von anderen Aircash-Wallets oder bar an Partnerverkaufsstellen aufgeladen werden. Mit knapp 100.000 direkten Verkaufsstellen und über 600.000 App-Nutzern in Deutschland, Österreich, Spanien, Griechenland, Kroatien und weiteren EU-Staaten bietet Aircash eine bequeme und einfache Alternative zur herkömmlichen Finanzverwaltung.App downloadenPressekontakt:Magdalena Lechnerm.lechner@factor-c.at+43 (0)650 42 35 088Original-Content von: Aircash d.o.o., übermittelt durch news aktuell