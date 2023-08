Airbus: Das wahre Kursziel von 148,92 EUR

Die Aktie von Airbus hat laut Analysten eine falsche Bewertung und das wahre Kursziel liegt um +15,50% vom aktuellen Preis entfernt.

• Airbus stieg am 22.08.2023 um +0,64%

• Das aktuelle Kursziel für Airbus beträgt 148,92 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,89

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Airbus einen Anstieg auf dem Finanzmarkt um +0,64%. In den vergangenen fünf Handelstagen – also der gesamten Woche – betrug das Ergebnis insgesamt jedoch nur +0,20%. Der Markt scheint daher derzeit ziemlich neutral eingestellt zu sein.

Obwohl die Bankanalysten diese Entwicklung erwartet hatten? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für Airbus liegt bei 148,92 EUR. Im Durchschnitt halten die Bankanalysten das Unternehmen somit für unterbewertet und wenn sie richtig liegen sollten Investoren bald...