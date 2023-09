Airbus: Das wahre Kursziel liegt bei 153,00 EUR

Die Luftfahrtindustrie hat in den letzten Monaten eine turbulente Zeit erlebt. Aber das scheint Airbus nicht zu beeinflussen. Gestern legte die Aktie am Finanzmarkt um +1,15% zu und erreichte damit innerhalb einer Woche ein Plus von +4,23%. Die Bankanalysten sind sich einig: Das wahre Kursziel von Airbus beträgt 153,00 EUR.

• Am 31.08.2023 legte die Aktie um +1,15% zu.

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt 153,00 EUR mit einem Potenzial von +13,02%.

• Laut Guru-Rating bleibt das Rating für Airbus unverändert bei 3,90.

Obwohl einige Marktteilnehmer skeptisch waren, behielten sie Recht – denn laut dem durchschnittlichen Analystenrating haben Investoren noch immer eine Chance auf satte Gewinne. Von insgesamt 29 analysierten Experten stufen aktuell 21 (72%) die Aktie mindestens als “Kauf” ein.

Der bewährte...