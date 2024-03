Airbus liefert im Februar mehr Verkehrsflugzeuge aus

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Airbus hat im Februar mehr Flugzeuge ausgeliefert als zu Jahresbeginn. So wurden 49 Maschinen an 28 Kunden übergeben, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Toulouse mit. Im laufenden Jahr hat Airbus damit 79 Flugzeuge ausgeliefert. Die Bruttobestellungen beliefen sich im Februar auf zwei Maschinen./nas/jha/