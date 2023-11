Airbus kommt Jahresziel bei Flugzeug-Auslieferungen näher

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat bei den Jet-Auslieferungen im Oktober einen größeren Schritt in Richtung seines Jahresziels gemacht. Im abgelaufenen Monat fanden 71 Passagierjets den Weg zu ihren Käufern und damit 16 mehr als September, wie der Dax-Konzern am Dienstagabend in Toulouse mitteilte. In den ersten zehn Monaten hat der Hersteller damit 559 Maschinen ausgeliefert. Um sein Jahresziel von 720 Jets zu erreichen, muss er im November und Dezember insgesamt 161 Flugzeuge fertig und vom Hof bekommen. Im Oktober holte Airbus zudem neue Bestellungen über 119 Maschinen herein, musste aber auch 26 Stornierungen hinnehmen.

Dass sich die Flugzeug-Auslieferungen zum Jahresende hin ballen, hat bei Airbus Tradition. So versucht das Management, kurz vor Toresschluss noch seine Jahresziele zu erreichen oder gar zu übertreffen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus-Chef Guillaume Faury sein bereits gekapptes Auslieferungsziel wegen gravierender Engpässe in den Lieferketten Anfang Dezember streichen müssen./stw/he