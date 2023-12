Airbus integriert Flughafen Hamburg in sein Wasserstoff-Netzwerk

Der Flughafen Hamburg schließt sich einem internationalen Airbus-Netzwerk an, das sich der Nutzung von Wasserstoff in der Luftfahrt widmet.

Der Hamburger Flughafen hat sich dem internationalen Netzwerk von Airbus zur Nutzung von Wasserstoff in der Luftfahrt angeschlossen. Am Freitag werden die Flughafengesellschaft und der weltgrößte Flugzeugbauer eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnen (10:30 Uhr). Unter dem Namen "Hydrogen Hub at Airport" arbeiten Airbus, Flughäfen, Airlines und Energieunternehmen aus Ländern wie Frankreich, Singapur, Japan und Neuseeland zusammen, wie es in der Pressemitteilung des Flughafens heißt.

Gemeinsames Ziel dieser Initiative ist die Erforschung und der Ausbau der Infrastruktur für die Nutzung von Wasserstoff. Der Hamburger Flughafen ist stolz darauf, als erster deutscher Flughafen Teil dieses Netzwerks zu sein. Die Verwendung von grünem Wasserstoff statt fossiler Brennstoffe gilt als vielversprechende Option im Kampf gegen den Klimawandel. Airbus arbeitet bereits an einem Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb, das bis 2035 für den kommerziellen Einsatz bereit sein soll.

Auch der Hamburger Flughafen sieht sich gut gerüstet für die Zukunft des wasserstoffbetriebenen Fliegens. Die Verwendung von Wasserstoff als Treibstoff in der Luftfahrt erfordert jedoch eine komplett neue Infrastruktur. "Wir müssen jetzt mit den notwendigen Vorbereitungen beginnen und diese Infrastruktur aufbauen, wenn wir eine zeitnahe Einführung klimafreundlicher Antriebe in der Luftfahrt anstreben", betont der Umweltchef des Flughafens, Jan Eike Blohme-Hardegen.

An der Börse wird die Zusammenarbeit zwischen dem Hamburger Flughafen und Airbus positiv aufgenommen. Die Aktie des Flugzeugbauers steigt auf XETRA zeitweise um 0,84 Prozent auf 137,36 Euro. Die Entscheidung, sich dem Hydrogen Hub anzuschließen, unterstreicht den ehrgeizigen Kurs des Hamburger Flughafens, auch zukünftig eine Vorreiterrolle in Bezug auf nachhaltiges und klimafreundliches Fliegen einzunehmen.

