Airbus behauptet Spitzenposition: 2023 wieder vor Boeing

Airbus, der weltweit größte Flugzeughersteller, hat seinen in Schwierigkeiten geratenen Konkurrenten Boeing auch im Jahr 2023 deutlich hinter sich gelassen.

Airbus heizt die Konkurrenz mit erneut starken Zahlen an und lässt Boeing im Jahr 2023 weit hinter sich. Trotz Herausforderungen in den Lieferketten konnte der europäische Flugzeughersteller 735 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben, was über 200 mehr als bei Boeing und15 mehr als von Airbus-Chef Guillaume Faury angepeilt war. Auch bei den Bestellungen konnte Airbus einen Branchenrekord aufstellen und mehr als 2000 Jets einholen, während der Auftragsbestand mit fast 8600 Flugzeugen ebenso einen Rekordwert erreichte.

Im Vergleich zum Vorjahr, als aufgrund von Problemen in der Produktion lediglich 661 Maschinen ausgeliefert wurden, konnte Airbus seine Flexibilität und Leistungsfähigkeit verbessern und somit die ursprünglich für 2022 geplante Zielmarke von 720 Maschinen bereits 2023 erreichen. Die Auslieferungsrekorde aus dem Jahr vor der Corona-Krise sind allerdings noch in weiter Ferne.

Sowohl Airbus als auch Boeing haben ihre Produktion aufgrund der Pandemie deutlich gedrosselt und versuchen nun, diese wieder schneller hochzufahren. Schwierigkeiten bei Zulieferern und ein Mangel an Arbeitskräften sorgen jedoch für Hindernisse. Dennoch herrscht kein Mangel an Aufträgen: Im vergangenen Jahr konnte Airbus 2319 neue Passagier- und Frachtjets verzeichnen, wobei nach Abzug von Stornierungen immer noch ein Rekordwert von 2094 Aufträgen erreicht wurde. Dies ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr, und noch nie wurden in einem einzigen Jahr so viele Aufträge von beiden Flugzeugherstellern zusammen eingeholt.

Christian Scherer, neuer Chef der Verkehrsflugzeugsparte von Airbus, erklärte, dassursprünglich angenommen wurde, dass sich der Luftverkehr zwischen 2023 und 2025 erholen würde. Jedoch sei die Nachfrage nach mittel- und langstreckigen Jets viel früher zurückgekehrt als erwartet. Aus diesem Grund ist der Auftragsbestand von Airbus von 7239 auf 8598 Verkehrsmaschinen gestiegen, was einer Steigerung von fast der doppelten Jahresproduktion entspricht.

Konkurrent Boeing hingegen verzeichnete im vergangenen Jahr netto 1314 Neubestellungen und hatte zum Jahreswechsel noch 6216 offene Aufträge.

Besonders die Mittelstreckenjets aus der A320neo-Familie sind stark gefragt und die Produktion ist aufgrund der hohen Nachfrage für die nächsten Jahre komplett ausgebucht. Im vergangenen Jahr entfielen fast 80 Prozent der ausgelieferten und bestellten Airbus-Maschinen auf diese Modellreihe.

Zusätzlich wurden 96 Langstreckenjets, darunter 64 A350 und 32 A330neo, sowie 68 Exemplare des kleinsten Airbus-Modells A220 ausgeliefert. Um der starken Nachfrage gerecht zu werden, plant Airbus die Produktion der A320neo-Reihe bis zum Jahr 2026 von derzeit ca. 50 auf 75 Maschinen pro Monat zu erhöhen. Dies ist rund anderthalb Mal so viel wie das Ziel von Boeing für die Konkurrenzmodelle der 737 Max bis dahin. Um dies zu erreichen, werden in den USA und in China jeweils neue Endfertigungslinien errichtet, wobei eine zusätzliche Linie in Toulouse bereits in Betrieb ist.

Die Hauptnachfrage liegt derzeit auf der längeren A321neo-Version, die nur in Hamburg produziert wurde, aber zukünftig an allen Standorten gefertigt werden soll. Eine Variante dieses Jets ist die A321XLR (Extra Long Range): Der weltweit kleinste Langstreckenjet wird voraussichtlich ab Mitte 2024 ausgeliefert werden.

Bereits vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 hatte Airbus Boeing als größten Flugzeughersteller der Welt abgelöst, nachdem der US-Konzern aufgrund von Problemen mit der 737-Max-Reihe in die schwerste Krise seiner Geschichte geraten war. Nun gab es erneut Rückschläge, nachdem über 170 737 Max 9 Jets weltweit aufgrund von Produktionsfehlern untersucht werden müssen. Trotzdem sind die Auftragsbücher bei beiden Unternehmen gut gefüllt, und die hohe Nachfrage deutet darauf hin, dass die Erholung des Luftverkehrs immer noch im Gange ist.

