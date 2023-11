Airbus Quartalszahlen erwartet: Prognosen zeigen starkes Umsatzwachstum und Aktienkurssteigerung

In wenigen Wochen wird Airbus seine Quartalszahlen für das 4. Quartal vorlegen. Die Erwartungen der Aktionäre sind hoch, denn Analysten gehen von einem Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal aus. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei beeindruckenden 108,34 Mrd. EUR.

Im letzten Jahr konnte Airbus im 4. Quartal einen Umsatz von 20,64 Mrd. EUR verbuchen. Die Prognosen deuten nun auf ein starkes Wachstum hin, mit einem Umsatzsprung um +76,75 Prozent auf 36,49 Mrd. EUR.

Auch der Gewinn soll im Vergleich zum Vorjahr steigen und voraussichtlich +4,62% auf 1,76 Mrd. EUR ansteigen.

Auf Jahressicht erwarten Analysten ebenfalls positive Entwicklungen für das Unternehmen: Der Umsatz soll um +76,75 Prozent auf rund 36 Mrd.EUR wachsen und der Gewinn um +4,62 Prozent etwa bei 4,44 Mrd.EUR liegen.

Die Aktionäre zeigen sich bereits jetzt optimistisch und haben in den letzten Monaten vermehrt in die Airbus Aktie investiert. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um +4,79% gestiegen.

Die Analysten geben eine Prognose für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab – sie erwarten eine Steigerung des Aktienkurses auf rund 145 Euro (+11,63%).

Auch die Charttechnik gibt Grund zur Freude: Der Kurstrend bei Airbus ist stark positiv und es gibt keinen Widerstand durch den Gleitenden Durchschnitt 50.

Es bleibt spannend zu sehen, ob sich die Prognosen der Analysten bewahrheiten und Airbus weiterhin Erfolg verzeichnen kann. Die Aktionäre sind gespannt auf die Quartalszahlen und hoffen auf positive Entwicklungen in den kommenden Monaten.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Airbus-Analyse von 17.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Airbus jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Airbus Aktie

Airbus: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...