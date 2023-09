Airbus Quartalszahlen: Erwartungen an Umsatz, Gewinn und Aktienentwicklung im Überblick

In knapp zwei Monaten werden die Quartalszahlen von Airbus veröffentlicht. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Leiden, Niederlande, wird den Aktionären und Analysten Einblick in den Umsatz und Gewinn des dritten Quartals geben. Besonders interessant ist dabei der Vergleich zum Vorjahr sowie die Entwicklung der Airbus-Aktie.

Derzeit hat die Airbus-Aktie eine Marktkapitalisierung von 106,89 Mrd. EUR. In 57 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben, was für Spannung bei den Anlegern sorgt. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig ist. Im dritten Quartal 2022 erwirtschaftete Airbus einen Umsatz von 13,31 Mrd. EUR und es wird prognostiziert, dass dieser um 0,00 Prozent auf 14,37 Mrd. EUR sinkt. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um +12,70% auf 751,71...