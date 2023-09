Airbus Quartalsbericht Vorschau: Was Aktionäre von Umsatz und Gewinn erwarten können

ARTIKEL:

In weniger als zwei Monaten wird Airbus, das Unternehmen mit Sitz in Leiden, Niederlande, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Airbus Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Es bleiben nur noch 56 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen der Airbus Aktie. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 106,89 Mrd. EUR ist das Interesse von Aktionären und Analysten gleichermaßen hoch. Denn aktuelle Datenanalysen deuten darauf hin, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Rückgang des Umsatzes kommen könnte. Im dritten Quartal 2022 erzielte Airbus einen Umsatz von 13,31 Mrd. EUR, während nun ein minimaler Rückgang um 0,00 Prozent auf 14,37 Mrd. EUR prognostiziert wird. Auch beim Gewinn...