Airbus: Potenzial für Anstieg auf 153,00 EUR

Die Aktie von Airbus zeigt nach Ansicht von Experten aktuell eine Unterbewertung. Der wahre Wert der Aktie liegt bei einem Kursziel von 153,00 EUR, was einem Anstiegspotenzial von +23,11% entspricht.

• Am 06.10.2023 stieg die Airbus-Aktie um +0,62%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 153,00 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,86

Gestern verzeichnete Airbus am Finanzmarkt einen Aufwärtstrend um +0,62%. Insgesamt ergeben sich aus den Ergebnissen der letzten fünf Handelstage ein Minus von -1.02%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Obwohl einige Analysten möglicherweise keine solche Entwicklung erwartet haben dürften – die Stimmung ist eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 153,00 EUR und öffnet Investoren somit ein Anstiegspotenzial in Höhe von...