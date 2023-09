Airbus: Kursziel von 153,00 EUR prognostiziert

Die Aktie des Luftfahrtunternehmens Airbus wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 153,00 EUR – ein Aufwärtspotenzial von +12,97%.

Aktuell notierte die Aktie am 08.09.2023 bei einem Verlust von -0,72% im Vergleich zum vorherigen Handelstag. In den letzten fünf Handelstagen lag die Gesamtperformance bei +0,94%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Von insgesamt 29 Analysten raten sieben zu einem Kauf und vierzehn empfehlen den Erwerb der Aktie mit “Kauf”. Sechs Experten positionieren sich neutral (“halten”), während zwei Analysten einen Verkauf empfehlen. Mit einer positiven Einschätzung in Höhe von +72,41% bestätigt das Guru-Rating diesen Trend ebenfalls.

Zusammenfassend:

– Airbus-Aktie wird als unterbewertet angesehen

–...