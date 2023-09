Airbus: Kursziel von 153,00 EUR laut Analysten

Die Airbus-Aktie verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,31%, was sich in den letzten fünf Handelstagen auf ein Minus von 0,33% summiert. Die Marktstimmung ist derzeit neutral.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Airbus bei 153,00 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten, ergibt sich daraus ein Potenzial von +14,47%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Von insgesamt 29 Analysten sprechen aktuell sieben von einem starken Kauf und weitere 14 setzen die Bewertung “Kauf”. Sechs Experten halten die Aktie und zwei sind sogar zum Verkauf geraten. Der Anteil an optimistischen Analysteneinschätzungen beträgt somit +72,41%.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei einer Bewertung von 3,90.

Zusammenfassend:

– Airbus-Aktie hat...