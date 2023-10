Airbus: Kursziel von 153,00 EUR

Die Airbus-Aktie ist derzeit unterbewertet, so die Analysten. Das wahre Kursziel liegt um +21,85% über dem aktuellen Wert.

• Am 02.10.2023 fiel der Aktienkurs von Airbus um -1,12%

• Das aktuelle Kursziel für Airbus beträgt 153,00 EUR

• Guru-Rating bei Airbus unverändert mit einem Wert von 3,86

Gestern verzeichnete Airbus an den Finanzmärkten eine negative Entwicklung von -1,12%. Insgesamt legte der Aktienwert jedoch in den letzten fünf Handelstagen – also einer ganzen Woche – um +1,60% zu und deutet somit auf einen relativ optimistischen Markt hin.

Obwohl einige Bankanalysten diese positive Entwicklung vorausgesagt haben könnten sind sie einheitlich der Ansicht: Die Stimmung rund um das Unternehmen bleibt weiterhin positiv.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Airbus liegt bei 153,00 EUR laut durchschnittlicher...