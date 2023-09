Airbus: Kursziel bei 153,00 EUR - Potenzial von +14,30%

Die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus wird derzeit nach Meinung von Bankanalysten nicht ausreichend gewürdigt. Das aktuelle Mittelkursziel liegt bei 153,00 EUR mit einem erwarteten Aufwärtspotenzial von +14,30%. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch.

Am gestrigen Tag lag die Kursentwicklung der Airbus-Aktie bei -1,12%, während sich das Ergebnis in den vergangenen fünf Handelstagen auf +1,23% summiert hat. Die überwiegende Stimmung am Markt ist leicht optimistisch.

Aktuell empfehlen sieben Analysten die Aktie als “stark kaufen”, während vierzehn weitere eine Kaufempfehlung aussprechen. Sechs Experten befürworten eine neutrale Positionierung (“halten”), während zwei andere zu Verkaufen raten. Insgesamt geben somit 72,41% aller befragten Analysten zumindest ein positives Votum ab.

Zusätzlich...