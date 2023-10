Airbus: Kurspotenzial von fast +24%

Die Aktie des Flugzeugherstellers Airbus hat am gestrigen Handelstag ein Minus von 0,63% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis auf -2,52%, was die Stimmung der Anleger pessimistisch erscheinen lässt.

Doch Analysten sind anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 153,00 EUR – eine Steigerung um satte +23,85%.

Von insgesamt 28 Bankanalysten empfehlen 20 die Airbus-Aktien zum Kauf oder sehen sie zumindest als “halten” an. Lediglich zwei Experten sprechen eine Verkaufsempfehlung aus.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,86 stabil.

Obwohl der Trend in den letzten Tagen schwach war, ist also eine positive Einschätzung zu erkennen. Das Unternehmen selbst äußerte sich nicht zu der aktuellen Entwicklung.

Zusammenfassend:

– Die Aktie von...