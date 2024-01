Airbus Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Die aktuelle Bewertung der Aktie von Airbus stimmt nach Meinung von Analysten nicht mit dem wahren Kursziel überein. Das Kursziel von Airbus liegt bei 155,04 EUR, was einem Potenzial von +4,17% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung von Airbus

Am 19.01.2024 verzeichnete Airbus eine Kursentwicklung von -0,80%. Über die letzten fünf Handelstage und eine vollständige Handelswoche betrachtet, summiert sich die Entwicklung auf +0,55%. Die Marktstimmung ist derzeit relativ neutral.

Einschätzung der Analysten

Die Bankanalysten sind sich einig, dass das mittelfristige Kursziel von Airbus bei 155,04 EUR liegt, was einem Kurspotenzial von +4,17% entspricht. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt. 6 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf, während 14 weitere sie als Kauf einstufen. 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, und 2 Analysten empfehlen sogar den Verkauf.

Guru-Rating

Das Guru-Rating von Airbus bleibt unverändert bei 3,86. Dieser Indikator zeigt, dass 71,43% der Analysten zumindest noch optimistisch in Bezug auf die Aktie sind.

Insgesamt sind die Analysten optimistisch in Bezug auf die Aktie von Airbus, obwohl die Kursentwicklung in letzter Zeit neutral war. Es bleibt abzuwarten, ob sich das Kursziel von 155,04 EUR in naher Zukunft realisieren lässt.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Airbus-Analyse von 22.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Airbus jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Airbus Aktie

Airbus: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...