Airbus Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Airbus beträgt der RSI 33,76, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 36,99, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Neutral".

Im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche hat Airbus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,56 Prozent erzielt. Im Durchschnitt verzeichneten ähnliche Aktien aus der Branche eine Performance von 0 Prozent, was einer Outperformance von +33,56 Prozent für Airbus entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Airbus mit einer Überperformance von 33,56 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt Airbus mit einem Wert von 21,8 eine ähnliche Performance wie die Vergleichsbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" auf Basis fundamentaler Kriterien.

Die Auswertung des Sentiments und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Airbus-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral" für die Airbus-Aktie.