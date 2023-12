Airbus Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Airbus-Aktie wird in einer technischen Analyse untersucht, um ihre Leistung zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +8,64 Prozent zum aktuellen Kurs von 139,88 EUR. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 131,68 EUR über dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren positiven Rating führt. Insgesamt erhält die Airbus-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Airbus wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 69,17 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,64, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Airbus-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite für Airbus beträgt aktuell 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und liegt mit 0,89 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Airbus in den letzten Wochen kaum verändert. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Airbus-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Airbus jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Airbus-Analyse.

Airbus: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...