Airbus Aktie: Das macht sprachlos!

Airbus: Analyse der Aktienkennzahlen

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind wichtige Faktoren, um das langfristige Stimmungsbild von Airbus zu bewerten. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Airbus in diesem Punkt die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche konnte Airbus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,56 Prozent erzielen, was einer Outperformance von +33,56 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors konnte Airbus mit einer Rendite von 33,56 Prozent überzeugen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Airbus beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,89 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Airbus liegt bei 48,36 und der RSI25 bei 36,62, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie von Airbus.