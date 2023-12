Airbus Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den letzten beiden Wochen wurden in den sozialen Medien positive Diskussionen über Airbus geführt, was zu einer insgesamt positiven Stimmung bei den Anlegern führte. Diese positiven Themen dominierten an acht Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Airbus-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die fundamentale Bewertung der Aktie ergibt ein "Neutral", da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,8 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies zeigt, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint, aber auch ein höheres KGV aufweist, was typisch für Wachstumsaktien ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Airbus-Aktie zeigt derzeit einen Wert von 56 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Airbus.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Airbus-Aktie derzeit bei 129,14 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 139,42 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" aufgrund der positiven Distanz zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage steht hingegen bei 132,84 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Airbus-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, der fundamentalen Kriterien, des RSI und der technischen Analyse eine Gesamtnote von "Gut".

