Airbus Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Airbus liegt bei 16,63, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist einen Wert von 22,2 auf, was ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Airbus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,8, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Airbus liegt aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche weist eine Dividendenrendite von 0 auf, während Airbus eine Dividendenrendite von 0 Prozent aufweist. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Airbus festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Zusammenfassend erhält Airbus daher eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.