Airbus Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

In den letzten Wochen gab es bei Airbus keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hatte. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Airbus in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 33,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die im Durchschnitt keine Rendite verzeichneten, bedeutet dies eine Outperformance von +33,56 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, lag Airbus um 33,56 Prozent darüber. Deshalb erhält Airbus in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund der Überperformance.

Die Dividendenrendite von Airbus beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) als Signal betrachtet. Der RSI von Airbus liegt bei 18,25, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,11 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Gut" bewertet.