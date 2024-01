Airbus Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Airbus-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 129,36 EUR, während der aktuelle Kurs bei 139,78 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +8,06 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 133,39 EUR, was einem Abstand von +4,79 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Airbus 21, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche als neutral angesehen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie haben sich in den letzten vier Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was auf steigendes Interesse an dem Unternehmen hinweist. Insgesamt wird Airbus in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Einschätzung der Anleger wider. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, und sieben Handelssignale wurden ermittelt, die alle positiv ausfallen. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Airbus in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.